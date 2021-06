Pedri, futbolista del Barça i una de les sensacions positives d’aquesta temporada, és un dels jugadors que Luis de la Fuente ha citat per participar als Jocs Olímpics de Tòquio que començaran a finals del mes de juliol. El canari es troba actualment disputant l’Eurocopa, una situació que també viuen Unai Simón, Pau Torres, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo i el també blaugrana Èric Garcia. A la llista hi apareixen d’altres jugadors catalans, com per exemple Óscar Mingueza (Barcelona), Álex Domínguez (Las Palmas), Marc Cucurella (Getafe) i Javi Puado (Espanyol).

El Barça, però, no veu amb massa bons ulls que Pedri encadeni una altra competició d’alt nivell. Va jugar gairebé tots els partits d’aquesta temporada amb només 18 anys i, si a part de l’Eurocopa hi suma també uns Jocs, podria perdre’s les primeres setmanes del curs vinent. El club blaugrana té previst parlar amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per intentar alliberar el migcampista d’aquest torneig perquè faci vacances i es pugui reincorporar a la disciplina blaugrana més descansat.

Matheus i Konrad

D’altra banda, el Barça informava ahir que el migcampista brasiler Matheus Fernandes rescindeix el contracte que l’unia a l’entitat fins al 2025. Va arribar el 2020 i després d’una cessió al Valladolid només ha disputat un partit. A això se li suma el traspàs de Konrad de la Fuente a l’Olympique de Marsella a canvi de 3 milions d’euros.