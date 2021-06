La federació neerlandesa de futbol, l’anomenada KNVB, va anunciar ahir que Frank de Boer deixarà de ser el seleccionador nacional després de la derrota del seu equip en els vuitens de final de l’Eurocopa per 2-0 contra la República Txeca.

«Anticipant-me a l’avaluació, he decidit no continuar com a seleccionador nacional. L’objectiu no s’ha aconseguit, això està clar», va declarar De Boer en un comunicat difòs per l’organisme. La KNVB va assenyalar que la decisió del tècnic va «en lína amb el contracte entre dues parts, que exigia un lloc als quarts de final. Aquest contracte no es renovarà».

Afegia el ja exseleccionador que «la pressió ara està augmentant i no és una situació saludable per a mi ni per a la plantilla, tenint en compte que estem en el camí de classificar-nos pel proper Mundial». De Boer ha dirigit els Països Baixos durant 15 partits amb un 53,3 per cent de victòries.