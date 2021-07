Paula Badosa continua demostrant que està en un gran moment de forma i ahir es va adjudicar l’històric duel gironí a Wimbledon contra Aliona Bolsova per 6-2, 5-7 i 6-2. La tennista de Begur estrena així el seu caseller particular de victòries al torneig britànic. Badosa, que ve d’arribar a quarts de final de Roland Garros, va aconseguir el seu primer triomf al Grand Slam de Londres després que el 2019 perdés a la primera ronda. Llavors havia superat la fase prèvia.

Esplèndida al servei, amb nou punts directes, Badosa va acaronar el triomf en dos sets, quan va disposar d’un break a favor al segon parcial, però Bolsova va capgirar la situació i va forçar un tercer, on, aquesta vegada sí, va tancar la de Begur amb un contundent 6-2. Aquesta és la primera victòria sobre herba per a Badosa aquesta temporada, després de perdre a la primera ronda d’Eastbourne davant la ucraïnesa Elina Svitolina. Badosa, que arriba a Wimbledon com la trentena cap de sèrie, se les veurà a la segona ronda amb Yulia Putintseva, que va derrotar ahir la búlgara Tsvetana Pironkova.

D’altra banda, també ahir Novak Djokovic va superar sense problemes Kevin Anderson en tres sets: 6-3, 6-3 i 6-3. Així va accedir a tercera ronda, on es trobarà amb el nord-americà Denis Kudla, botxí d’Andrea Seppi. També Kei Nishikori va superar Alexei Popyrin per un triple 6-4. Per contra, l’asturià Pablo Carreño, onzè favorit, va caure eliminat.