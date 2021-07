El Bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge per la temporada 2021-22. Es tracta de l'exterior letó Kaspars Vecvagars, que arriba procedent del Força Lleida.

Vecvagars va combinar el filial i el primer equip dels equips lituans Atletas, Panevezys i el reconegut Zalgiris Kaunas, on va debutar a l’Eurolliga. Després tornaria a la seva Riga natal (VEF Riga) abans de viure una experiència a la lliga polonesa (Szczenin). Tot seguit, retornaria a la lliga letona de la mà del Jürmala abans de fer el salt en la LEB Or, primer a les files del Palencia Baloncesto, on condiria amb Carles Marco, i després al Força Lleida.