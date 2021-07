Paula Badosa ha posat la directa. Ve de fer història a Roland Garros i ha decidit batre tots els seus límits també a Wimbledon. Si dimecres s’estrenava guanyant el duel empordanès contra Aliona Bolsova, només 24 hores després va tornar a la pista, aquest cop per desfer-se de Yulia Putintseva en només dos sets (6-4 i 6-1) per avançar sense massa dificultats a la tercera ronda del torneig.

Mai havia guanyat Badosa a l’All England Club i en només un parell de dies ja ha aconseguit les seves dues primeres victòries i de manera consecutiva. Li va costar desfer-se de Putintseva, sobretot en el primer tram del partit, però quan va resoldre el set inicial, el segon ja va ser bufar i fer ampolles. Va començar bé la gironina, obrint forat ben aviat amb un 4-1 inicial que, tot i això, la seva rival va saber estretar fins el 4-3. Llavors Badosa va poder trencar el seu servei, col·locant el 5-3 en el marcador, però a l’hora de tancar el set al seu favor aprofitant el servei, no se’n va sortir. Si un temps enrere això li hauria pogut jugar una mala passada, ara la mentalitat de la tennista gironina és una altra. Va tornar a trencar el servei de Putintseva, que es va quedar amb un pam de nas. A partir d’aquell moment es va acabar el patiment i del 6-4 es va passar al 6-1 definitiu del segon set. Ara Badosa, que ja sap que com a mínim pujarà al lloc 29 de la classificació de la WTA, s’enfrontarà el dilluns en tercera ronda a la polonesa Magna Linette.

Mentre al quadre femení l’australiana i número u del món Ashleigh Barty va superar sense problemes Anna Blinkova (6-4 i 6-3), en homes va ser Roger Federer l’encarregat d’entrar en acció. El suís va superar Richard Gasquet per 7-6, 6-1 i 6-4.