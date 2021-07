A poc a poc el Llagostera està confeccionant la plantilla per jugar a la nova Primera RFEF. Tot i que encara no se sap el destí de més de la meitat de l’equip, Oriol Alsina juntament amb el seu fill Edgar, el director esportiu, ja està tancant algunes incorporacions per donar el salt a la categoria.

Ahir, l’entitat blaugrana, que encara no sap si jugarà a Llagostera, l’Estartit o, fins i tot, Palamós, va anunciar la tercera incorporació de cares a la nova temporada. Es tracta de l’extrem de 21 anys provinent del Sants, Àlex Calatrava i que el club el defineix com un futbolista que aportarà «la seva qualitat, un bon u contra u i velocitat a la banda dreta del Llagostera». Calatrava, que segueix els mateixos passos que Bruno Perone i Álvaro Garcia signant pels blaugranes, va disputar un total de 28 partits amb els barcelonins al grup 5-B i 5-E de Tercera Divisió veient porta fins a sis cops. A més del Sants, Calatrava es va enfundar les samarretes de l’Horta, Sant Andreu i Parets.

Per contra, una de les baixes per el nou curs, Sascha Andreu, ja ha trobat nou equip. El que ha estat el referent ofensiu durant tres temporades va signar ahir amb el Cornellà, rival dels homes d’Alsina a Primera RFEF.