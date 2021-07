La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per a les semifinals de l'Eurocopa 2020 després d'acabar amb Suïssa a la tanda de penals (1-3) després d'haver empatat (1-1) a el terme dels 90 minuts reglamentaris en un partit disputat a Sant Petersburg.

L'equip de Luis Enrique Martínez s'ha avançat al marcador als vuit minuts amb un gol de Jordi Alba. El lateral del Barça ha provat fortuna amb un xut des de fora de l'àrea i el seu llançament ha colpejat Zakaria, que s'ha marcat en pròpia porta. El 0-1 va arribar als 8 minuts.

No obstant això, Suïssa ha despertat i ha anat a més amb el pas dels minuts. Els helvètics han acabat trobant l'empat a 20 minuts per al final. Xherdan Shaqiri ha estat qui ha establert la igualada amb un xut ajustat -a passi de Freuler- precisament el protagonista del tram final després de ser expulsat per vermella directa en el minut 78.

Espanya s'ha bolcat en la pròrroga amb més d'una desena d'ocasions però no ha aconseguit batre Sommer, el millor jugador dels suïssos. Ha estat en la tanda de penals quan s'aconseguís el bitllet gràcies als gols de Dani Olmo, Gerard Moreno i Mikel Oyarzábal.