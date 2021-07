L’empresa Corredor Mató es torna a convertir en el patrocinador principal del Club Hoquei Palafrugell per a la propera temporada, després que el conjunt hagi certificat la permanència a la màxima categoria estatal d’hoquei patins un any més. L’empresa immobiliària i d’administració de finques és coneixedora de primera mà del món de l’hoquei patins, atès que el CEO Marc Piferrer Corredor va ser jugador d’hoquei en aquest club durant uns quants anys, mantenint sempre un lligam emocional amb l’entitat. Després d’un any sense patrocinar l’equip retornen amb l’objectiu de promocionar l’esport.