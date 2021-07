Segona temporada a LEB Or pel Bàsquet Girona. El curs passat l’equip es va estrenar a la segona categoria del bàsquet espanyol i va aconseguir salvar-se. En la nova aventura, la idea és intentar fer un pas més endavant tot i competir contra equips amb més pressupost.

Carles Marco seguirà ocupant la banqueta de Fontajau i ahir li va arribar el primer fitxatge. Renovat Albert Sàbat, i amb Faye, Sevillano i Cosialls amb contracte, la direcció esportiva reforça el perímetre amb una alta. Es tracta de l’aler letó de 28 anys Kaspars Vecvagars. Provinent del Força Lleida, equip que ha militat a la LEB Or, Vecvagars és un jugador que desplega el seu joc a la posició de 2 i de 3. Amb els lleidatans la temporada passada va jugar una mitjana de 24 minuts per partit on anotava una mitjana de 10.9 punts amb uns percentatges de tir de 2 i de 3 propers al 40%. Uns bons números que l’han fet ser internacional amb la seva selecció i tenir experiència a l’Eurolliga. Abans de signar per l’entitat del Segrià, Vecvagars va jugar amb els lituans Atletas i el reconegut Zalgiris Kaunas, amb qui, de fet, va debutar a la màxima competició continental. També va vestir-se les samarretes del Riga letó, del Szczenin polonès o del Palència.