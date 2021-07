El Llagostera vol anar per feina i no vol deixar res per al darrer dia. I menys en una categoria forta com serà la Primera RFEF. A la baixa d’un dels jugadors capitals dels blaugrana la temporada passada com era Sascha Andreu, Oriol Alsina tenia que rebuscar bé en el mercat per trobar la peça idònea per remplaçar el nou jugador del Cornellà. I sembla que ho ha aconseguit.

A mitja tarda d’ahir, els llagosterenc van anunciar l’incorporació del veterà atacant de 33 anys Boris Garrós. El barceloní, un vell conegut a Segona B, va jugar la temporada passada amb El Ejido al Grup 4-E de la categoria de bronze, on no va signar uns números espectaculars a nivell golejador. Només va veure porta un cop en els 17 partits que va disputar amb l’equip andalús. Abans de ser jugador de l’equip de la província d’Almeria, Garrós va vestir la samarreta del Sabadell amb qui va anotar 7 dianes en 19 partits. A la Nova Creu Alta va aterrar després d’una etapa a l’estranger on va poder tastar el nivell de les lligues romaneses i gregues amb el Poli Iasi i l’Apollon respectivament. Aquest capítol fora d’Espanya el va emprendre després de deixar enrere 10 anys jugant entre Tercera Divisió i Segona B amb l’Europa, Masnou, Castelldefels, Cornellà, Sant Andreu, Rubí, L’Hospitalet, Gavà i, fins i tot, Recreativo de Huelva.

La seva incorporació és la tercera en tres dies i s’uneix a la del porter Álvaro Garcia provinent del Granollers i la de l’extem Àlex Calatrava, provinent del Sants. A més, a finals de juny, la secretaria tècnica blaugrana va anunciar el fitxatge del central Bruno Perone, del Prat, com a primera incorporació del nou curs. Tots quatre s’uneixen a un equip que, de moment, compta amb Pere Martínez, Aleix Roig, Pau Juvanteny, Sergio Cortés, Adrià Garcia, Marc Manchón, Gil Muntadas, Yourssef Zayzoun, Julen Monreal, Lucas Viale i Joan Puig; i amb les possibles continuitats de Marcos Pérez, Aimar Moratalla, David Garcia, Andreu Guiu i Pitu Comadevall.