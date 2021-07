La selecció d’Itàlia, amb una defensa granítica i un atac contundent, va superar ahir Bèlgica en els quarts de final de l’Eurocopa, a Munic, per classificar-se per a les semifinals de Wembley, en la qual s’enfrontarà a Espanya. Els gols de Barella i d’Insigne a la primera meitat van llançar una Itàlia que, després de tocar la pilota amb alta qualitat, va treure la seva versió més competitiva i atenta en defensa per resistir als atacs de Bèlgica, que va retallar distàncies amb una pena màxima de Romelu Lukaku i va pressionar fins a l’últim segon sense poder evitar l’eliminació.

L’Itàlia de Roberto Mancini prolonga el camí a l’Eurocopa de la seva redempció, després de l’absència mundialista, i se cita en les semifinals amb Espanya. Itàlia va sortir a jugar la pilota amb qualitat i Bèlgica, sense Eden Hazard, es va encomanar al recuperat De Bruyne, que va encendre als «diables vermells» amb la seva espectacular gambada i la seva tècnica més pura.

Els respectius plantejaments van donar vida a un partit viu, vibrant. Un fora de joc de Bonucci va impedir Itàlia avançar-se al quart d’hora. Poc després, es va obrir un duel particular entre De Bruyne i el porter Donnarumma, que li va negar el gol amb una monumental parada. I l’embranzida italiana va acabar trencant el mur. Barella, amb un potent xut creuat des de dins de l’àrea, va trencar la igualtat i Insigne, amb una rematada enroscada de cama dreta des de fora de l’àrea va disparar l’entusiasme «azzurro» amb el 2-0.

Itàlia, que fins a aquest moment havia contingutLukaku amb autoritat, gràcies a l’agressiu marcatge de Chiellini i Bonucci, va tacar la primera meitat en l’últim minut, quan Doku, triat per Roberto Martínez en substitució d’Hazard, va ser fet caure a l’àrea per Di Lorenzo. Lukaku va fer pujar el 1-2 al marcador que va mantenir amb vida a Bèlgica, malgrat que el camp indiqués una superioritat d’Itàlia.

A la represa, Bèlgica va cercar l’empat per totes les vies possibles. De Bruyne, Doku i Chadli van fer treballar de valent Donnarumma fins gairebé l’últim minmut de l’afegit. La nota negativa pels italians va ser la lesió de Spinazzola, que es podria perdre la semifinal contra Espanya.