El ciclista eslovè Matej Mohorič va guanyar ahir la setena etapa de la Volta de França, disputada entre Vierzon i Le Creusot sobre 249,1 quilòmetres, la més llarga d’aquesta ronda i de bella factura, amb un Mathieu Van der Poel que segueix de groc després d’una esplèndida lluita. Oda al ciclisme. Això va ser aquesta etapa. Un dia en què, en la jornada més llarga, va passarde tot. Va guanyar Matej Mohorič per tancar el seu triplet d’etapes en les ‘Grans’però el millor va passar per darrere. Mohoric va ser el més fort en una nodrida fugida, on el líder Mathieu Van der Poel va tenir incidència a l’atacar, a més de 200 quilòmetres de meta, i trencar aquest Tour emportant-se a bona part del pilot amb ells. Amb els resultats d’ahir el mallot de color groc és per a Van der Poel, el verd de punts de Cavendish, el de muntanya de l’eslovac Mohoric i el blanc de millor jove de l’edició d’enguany de Pogacar, que ahir va patir molt. Roglic també, i està ja descartat per fer res important.