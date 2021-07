Espanya va guanyar la ruleta russa dels penals i es va ficar en semifinals de l’Eurocopa davant d’una heroica Suïssa (1-1), que va jugar l’últim quart de partit i tota la pròrroga amb un home menys per l’expulsió de Freuler. Espanya es posa així en la seva primera semifinal d’un gran torneig des de l’Eurocopa de 2012. Un gran èxit de Luis Enrique Martínez, que va confiar en aquests jugadors a mort tot i els dos empats consecutius en la primera fase. I això que Busquets va fallar el primer penal de la tanda i Rodri també va errar el seu. Per sort, Unai Simón va aturar dues penes màximes i va conduir Espanya cap a Londres, on es jugarà l’accès a la final.

No va ser l’Espanya brillant dels vuitens davant de Croàcia. La pilota va córrer poc. Li va faltar mobilitat als migcampistes. Va millorar Espanya a la pròrroga, on va convertir en un heroi el porter helvètic, però és clar, ja jugava amb un de més. Suïssa va demostrar ser l’ogre que va tombar els francesos. Una disciplina tàctica a prova de bomba en joc posicional i una precisió de rellotger a la contra. Van estar a punt d’enviar Espanya a casa i fer història.

Com s’esperava, Jordi Alba va reemplaçar Gayà, mentre Pau Torres va entrar en lloc d’Èric García al centre de la defensa espanyola. Tampoc hi va haver sorpreses en l’equip helvètic. Va sortir bé Espanya. Amb la pilota en propietat, però mirant sempre la porteria contrària. Els suïssos esperaven amagats un error en la sortida de la pilota. Jordi Alba va obrir la llauna, amb fortuna, als vuit minuts. Va ser un córner que ningú va poder rematar, la pilota li va caure a l’esquerrà que la va empalmar sense pensar-s’ho dues vegades, va rebotar en Zakaria i va sorprendre Sommer.

Espanya millorava quan entrava en joc Ferran Torres. Era dinamita pura. César Azpilicueta va poder marcar a la sortida d’un córner, però Sommer estava ben col·locat. Amb el pas dels minuts el joc espanyol es va anar embussant. Els suïssos mai li van perdre la cara al partit. Amb poc, feien molta sensació de perill. Olmo va ser l’escollit per substituir l’esquerrà del PSG. Va encertar amb el canvi, ja que el futbolista del Leipzig va protagonitzar les dues primeres ocasions de la segona part. Primer va posar a prova Sommer amb un xut ras després d’una bona passada de Morata, i després va encarar al seu marcador i va centrar a cor de l’àrea, on Koke va rematar alt.

Va tenir l’empat Zakaria, però la seva rematada va sortir llepant el pal. Si no volia problemes, Espanya havia de marcar el segon. Malgrat anar per darrere en el marcador, els suïssos no semblaven patir. Zuber va obligar el porter Unai Simón a emprar-se a fons amb un xut molt proper. El gol es veia venir i va arribar en un error garrafal de la defensa espanyola. El gol va fer justícia. La Roja estava atordida, però va reaccionar en gran. Atacant. Llavors, Freuler es va llançar amb els tacs per davant per escurar una pilota. Va arribar tard. L’àrbitre anglès, habitualment permissiu amb aquestes jugades, va expulsar el suís. era el minut 77. L’expulsió va tancar més els suïssos i també va posar l’afició en contra de l’equip espanyol. Petkovic no va trigar a reaccionar. No va tenir cap problema a treure els seus dos davanters, Shaqiri i Seferovic. El missatge era clar. Pròrroga i penals.

Luis Enrique també va moure fitxa. El gran oblidat, Marcos Llorente, va saltar a camp. La va tenir Gerard Moreno a l’inici de la pròrroga davant de Sommer a passada mesurada d’Alba, però quan el més difícil era fallar-la, va rematar fora. Espanya havia embotellat a Suïssa, que treia aigua com podia. Jordi Alba va obligar Sommer a desviar a córner un xut des de fora de l’àrea. Un tir d’Olmo va rebotar en Moreno i gairebé entra. Se succeïen les ocasions.Gerard Moreno va tornar a entrar en acció. El seu xut gairebé a boca de canó el va rebutjar el porter suís amb un grandíssima intervenció.

Com contra França, Sommer va ser l’heroi. A xut de Oyarzabal, una altra gran estirada. L’estadi ovacionava cadascuna de les seves intervencions. Espanya estava fent la seva feina. Només faltava encertar el gol. Li va costar més als espanyols en els segons quinze minuts. Tot eren xiulets contra Espanya i ovacions a l’equip en inferioritat numèrica. L’assetjament a Suïssa s’intensificava. L’empat no es va moure, però, i s’arribava als penals. La nit podia haver acabat malament. No obstant, la ruleta dels penals va dictar sentència. Busquets i Rodri va errar. Però Unai Simón va aturar-ne dos, i va veure com un se n’anava alt. Oyarzábal va ficar a Espanya a semifinals després de transformar el darrer (1-3) i superar Sommer.