L’endemà que la Federació Espanyola de gimnàstica artística fes oficial que les dues membres del Salt Gimnàstic Club, Laura Bechdejú i Marina González, estaven seleccionades per competir als Jocs Olímpics de Tòquio, ahir va ser la Federació d’Atletisme qui va anunciar la seva convocatòria amb, també, doble ració d’esportistes gironins. En aquest cas, qui va rebre la confirmació oficial que competiran a Tòquio són Adel Mechaal i Esther Guerrero. Tant el palamosí com la banyolina figuren al llistat de 56 atletes que formaran la delegació espanyola al Japó, entre els quals hi destaca, Jesús Ángel García Bragado, de 51 anys, que viurà els seus vuitens jocs olímpics.

Els jocs, que comencen a finals d’aquest mes, seran els segons per a Adel Mechaal. L’atleta palamosí ja va participar als de Rio de Janeiro en les proves de 1.500 i 5.000 metres. Enguany, només ho farà a la 1.500, en la qual té una millor marca de 3:33.91, aconseguida l’any 2019 a Lausanne. Aquesta temporada ha aconseguit la medalla de bronze a l’Europeu en els 3.000 metres. Per a Guerrero també serà la segona experiència en unes olimpíades. L’atleta banyolina va ser a Rio de Janeiro on va participar a la prova dels 800 metres. La millor marca de Guerrero en els 1.500 són els 4:03.13 assolits a Estocolom el 2020.

L’equip espanyol per als Jocs de Tòquio estarà format per 56 atletes, 32 homes i 24 dones. El seleccionador José Peiró va anunciar la composició de l’equip després del tancament del rànking mundial i la publicació de les llistes d’admissió de World Athletics. Finalment, l’atletisme espanyol tindrà 56 representants en la cita olímpica d’aquest estiu. Serà l’expedició més nombrosa de totes les disciplines esportives en les quals Espanya tindrà representació. Aquests 56 atletes suposen, a més, «la xifra més alta de les últimes tres edicions i en el cas de les dones s’iguala la millor xifra de la història que fins ara corresponia a Sidney 2000», segons la Federació.

«Una vegada més, l’atletisme serà l’esport amb major representació dins de la delegació olímpica espanyola, que estarà capitanejada pel veterà, Jesús Ángel García Bragado, que a Tòquio disputarà els seus vuitens Jocs Olímpics en la prova que li ha donat la glòria, els 50 km marxa, que a més serà l’última vegada que aquesta especialitat formi part del programa olímpic», va apuntar l’organisme presidit per Raúl Chapado. Participar en vuit Jocs Olímpics és una gesta mai abans aconseguida per cap altre esportista espanyol, i que també representa una fita històrica per a l’atletisme mundial.

Entre els convocats figura també el corredor de tanques Orlando Ortega, subcampió olímpic en Riu 2016. Orlando estarà escortat per alguns medallistes europeus, com Álvaro Martín, Diego García, Óscar Husillos, Jesús Góme o Jorge Ureña. Són a la llista definitiva 17 plusmarquistes nacionals: Saúl Ordóñez en 800 m (1.43.65), Mohamed Katir en 5.000m (12.50.79), Ayad Lamdassem en marató (2.06.35), Orlando Ortega en 110 m barres (13.04), Sergio Fernández en 400 m barres (48.87), Fernando Carro en 3.000 m obstacles (8.05.69) i Ana Peleteiro en triple salt (14.73 i), entre d’altres.