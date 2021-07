El somni d’Anglaterra de conquistar la primera Eurocopa de la seva història i posar fi a 55 anys de sequera de títols xoca avui a l’estadi Olímpic de Roma amb la selecció d’Ucraïna, que entrenada per Andriy Shevchenko torna a disputar uns quarts de final d’un gran torneig internacional quinze anys després de l’última vegada. Els anglesos s’encomanen a l’estat de forma d’un Harry Kane, ha destapat de cara a porteria. Haver eliminat Alemanya a vuitens de final rega de confiança els anglesos de cara als moments decisius en què Raheem Sterling afine la seva mirada cap al MVP del torneig amb tres dels quatre gols d’Anglaterra.

Ucraïna arriba a la cita de l’Olímpic després d’eliminar a Suècia amb un gol en l’últim minut de la pròrroga signat per Artem Dovbyk, però avui no podrà comptar amb Artem Besedin, queva sofrir una fractura de fèmur i una lesió de lligaments per una dura falta de Marcus Danielson.