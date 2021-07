La selecció d’Anglaterra va atropellar anit a Ucraïna amb un contundent 0-4 a l’estadi Olímpic de Roma en un partit decidit pel doblet de Harry Kane, ja el màxim artiller del seu equip amb tres dianes, i els gols de Harry Maguire i Jordan Henderson. Amb aquest resultat, acompanyat d’una més que convincent actuació, se citarà a les semifinals amb Dinamarca, que unes hores abans també havia fet els deures derrotant la República Txeca en el seu enfrontament de quarts.

L’equip de Gareth Southgate va reforçar així la seva candidatura al títol tot alimentant el somni de tot un país de tornar a conquerir un gran trofeu internacional després de la Copa del Món del 1966, l’única que ara mateix hi ha al seu palmarès. Seria la primera Eurocopa de la història anglesa. En aquest torneig, la seva millor actuació és el tercer lloc del 1968 i les semifinals del 1996.

Anglaterra va tornar a tancar amb clau. El porter Jordan Pickford acabava per cinquè partit consecutiu sense encaixar cap gol. A tot això hi va afegir una actitud més ofensiva. La combinació va ser excel·lent i l’equip ja és a les semifinals sense gairebé despentinar-se, contra un rival, Ucraïna, que es va veure ben aviat per sota en el marcador amb el gol de Kane als quatre minuts, i que només va inquietar abans del descans. Al segon acte, tres gols en un quart d’hora van deixar-ho tot vist per sentència. Després de trencar la maledicció contra Alemanya als vuitens de final, els anglesos van activar el pilot automàtic en el primer partit que disputa lluny de Wembley. No van poder jugar amb les graderies al seu favor, però això no els va impedir dominar amb autoritat des del primer fins l’últim minut a Ucraïna, que pràcticament no va inquietar.