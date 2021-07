El Municipal de Peralada va acollir ahir el primer torneig «Memorial Sergi Murga» en categoria benjamí amb l’objectiu de recirdar la figura de l’exjugador i exentrenador del club empordanès. El torneig va comptar amb els clubs on Murga va jugar: el Figueres, Peralada, Guíxols i Girona entre d’altres.

Aquest cap de setmana l’estany de Banyoles acull el Campionat d’Espanya de rem olímpic de categories Aleví, Infantil i Veterà. Per part del Club Natació Banyoles, hi competeixen 22 alevins, 38 infantils i 31 veterans entrenats per 4 tècnics de la secció.