L’esperit de l’Eurocopa de Suècia del 1992, ara fa gairebé tres dècades, s’ha instal·lat en la concentració de Dinamarca d’aquest 2021. L’equip és semifinalista i per sorpresa, no tant per eliminar ahir la República Txeca (1-2), sinó per aixecar-se després del cop anímic que va suposar l’incident de Christian Eriksen el dia del partit inaugural, amb derrota inclosa. Els escandinaus atrapen les semifinals d’un gran torneig i ho fan gairebé trenta anys després de l’última vegada.

Victòria per arribar ben lluny i al mateix temps per acabar el somni de la República Txeca. De passada, per alimentar el seu propi. Era el duel de les sorpreses dels quarts de final. El premi se’l va endur una selecció, la danesa, que va iniciar el torneig amb indicis de tragèdia i que mica en mica ha alimentat el seu èxit a còpia de victòries. La d’ahir, treballada. Va patir per aconseguir-la, tot i que no ho semblava quan al minut 42 Dolberg feia el segon. Havia obert la llauna ben aviat Delaney, amb un gol als cinc minuts del matx.

La República Txeca però va vendre ben cara la seva pell. Va reaccionar quan ningú s’ho esperava. El golejador Schick va escurçar distàncies només iniciar-se la segona part i amb el partit obert hauria pogut passar de tot. I si Dinamarca no em va fer més, va ser per les bones aturades de Vaclik.