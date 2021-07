Paula Badosa continua fent història. Després del seu pas pel torneig francès de Roland Garros on va aconseguir la seva millor posició en un Grand Slam arribant a quarts de final, la gironina va patir de valent per superar Magda Linette a Wimbledon. Al partit corresponent als setzens de final del campionat londinenc, Badosa va haver de remuntar un 7-5 favorable a la polonesa en el primer set per endur-se el duel amb dos grans sets (2-6 i 4-6) per assegurar-se el passi a vuitens de final del torneig d’herba on l’espera la número 22 del rànquing WTA, Karolina Muchova, demà a les 12 del migdia. Menys afortunada va estar hores després del seu triomf quan, fent parella amb Sara Sorribes, va caure als setzens de final contra el duet format per Cori Gauff i Caty McNally en dos sets (6-4 i 6-4). Un resultat, que tot i ser desfavorable, li podria anar bé de cares a centrar-se en el campionat individual i així igualar o superar el resultat aconseguit no fa pas massa a Roland Garros.

Nova jornada a la gespa de Londres, tant a les categories individual masculí i femení com en dobles masculí, femení i mixt. En la primera categoria, i amb el favorit Novak Djokovic havent guanyat el dia anterior, no van haver-hi gaires sorpreses ni partits que s’allarguessin més dels quatre sets. Per començar l’italià Berrettini es va desfer de Bedene en tres sets. Com també Ivashka va fer amb Thompson, Sonego amb Duckworth i Hurkacz amb Bublik. Després d’aquests tres partit que van acabar amb 3-0, el torn va ser per Alexander Zverev i Roger Federer. Tant el rus com el suís van aconseguir la victòria amb un 3-1 superant Fritz i Norrie respectivament. L’única retirada del dia d’ahir va ser la del sempre polèmic Nick Kyrgios que després de dos sets (2-6 i 6-1) va haver d’abandonar el partit contra Felix Auger-Aliassime per un problema abdominal. En categoria femenina, a part de la gran victòria de la gironina Paula Badosa contra Linette al matí, Kerber es va desfer de Sasnovich, Muchova de Pavlyuchenkova, Tomljanovic d’Ostapenko, Raducanu de Cistea, Gauff de Juvan i Krejcikova de Sevastova. Totes van necessitar forçar el tercer i definitiu set per passar a vuitens excepte Muchova, Raduvanu i Gauff.

Pel que fa la categoria de dobles, més d’una desena de partits es van celebrar ahir i un d’ells va servir per posar el punt i final a l’aventura de Paula Badosa en aquesta categoria. El doble 6-4 encaixat al costat de Sara Sorribes contra Gauff i McNally va posar-hi el punt d’amargor a un dia històric per a la begurenca, que va avançar fins als vuitens de final d’un torneig, Wimbledon, on en cap de les seves anteriors participacions havia aconseguit guanyar un sol partit de la seva fase final.