A poques setmanes de disputar els Jocs Olímpics de Tòquio, la banyolina Esther Guerrero ha protagonitzat avui una excel·lent actuació a Estocolm en un circuit que ja l'ha vist fer molt bones curses. La corredora del New Balance ha confirmat el seu bon moment amb un quart lloc en la prova dels 1.500 metres de la Diamond League, on ha aconseguit la seva millor marca personal amb un temps de 4:02.41. La tres vegades campiona estatal d'aquesta distància ha millorat, per tant, els 4:03.13 que no fa pas tant havia aconseguit en el mateix circuit. Avui ha sigut quarta, per darrere de l'etíop Diiribe Welteji (4:00.68) i les nord-americanes Shannon Osika (4:00.93) i Helen Schlachtenhaufen (4:01.09).

"Sabia que estava corrent bé, he agafat el carrer número u i tenia bones referències, tot i tenir la sensació que anava molt frenada. La posició ha sigut clau. M'he trobat una mica cansada del dijous i potser les sensacions no eren com les de Getafe o l'altre dia, però estic molt contenta amb el resultat. Al final he vist que anava molt ràpida. M'encanta aquest estadi perquè s'hi corre molt", ha declarat Esther Guerrero després de la prova.

La propera cita de la banyolina arriba aquest proper divendres, també en la prova dels 1.500 metres en la Diamond League que se celebrarà a Mònaco.