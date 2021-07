En el món de l’esport, i encara més en el futbol, és molt difícil relacionar un jugador amb un club. Pocs són els casos actualment. Abans n’eren més, com els de Carles Puyol, Paolo Maldini o Joseba Etxeberria. A Llagostera probablement no poden presumir de tenir un home que hagi vestit tota la vida amb els seus colors, però sí poden fer-ho dient que compten amb jugadors que han fet o continuen fent història amb el club com Pitu Comadevall o Aimar Moratalla.

Ahir la secretaria tècnica, que darrerament està fins a dalt de feina, va anunciar la renovació d’Aimar per una temporada més. Un futbolista que queda vinculat amb el club per onzena temporada (no totes seguides). I és que pensar o parlar del Llagostera sense fer-ho de Moratalla és difícil. Per això el defensa de 34 anys seguirà sota les ordres d’Oriol Alsina. Un vincle entre tots dos que va donar el tret de sortida la temporada 2009-2010 quan el de Sant Antoni de Vilamajor hi va arribar proecedent del Banyoles.

El veterà futbolista del Llagostera va acabar la seva etapa en el futbol formatiu al juvenil A del Girona la temporada 2006-2007. I sense l’oportunitat de vestir la samarreta blanc-i-vermella del primer equip va buscar sort al club més potent més proper a la seva localitat natal, el Granollers. Amb els vallesans només va romandre un curs abans de signar amb el Peralada a Primera Catalana. Les seves actuacions no van passar desapercebudes i va escalar fins la Tercera Divisió per fitxar pel Banyoles. La temporada amb els del Pla de l’Estany no va ser gens bona, l’equip només va aconseguir 18 punts i va acabar en darrera posició. Això va significar un abans i un després pel vallesà que va veure com el Llagostera, que havia ascendit a la categoria, preguntava per ell.

La relació d’amor entre els blaugranes i Moratalla duraria sis temporades fent acabar la primera etapa amb fites inimaginables quan va estampar la seva firma al primer contracte. L’ascens a Segona B no va esperar i en el seu segon curs el va assolir. Primers, 73 punts i eliminant el Cerceda al play-off. Parlant d’ascensos, també va aconseguir el de la Segona Divisió A el 2014 on l’equip també va acabar líder i va eliminar el que s’ha convertit en el rival etern, el Nàstic de Tarragona. Aimar pot dir que va gaudir dels anys dels blaugranes a la categoria de plata. El primer on gairebé es classifiquen per jugar la promoció a Primera i l’altre lamentant el descens.

Acabada l’aventura a Segona, va tenir l’oportunitat de jugar a l’estranger amb el Seinäjoki finès. El camí pel país nòrdic només va ser d’un any.Amb la decisió de fer les maletes i retornar a terres catalanes, el Cornellà li va obrir les portes l’any 2017. La seva irregularitat va fer que l’any següent desplegués el seu joc en dos equips: el Granollers i l’Europa. Al Nou Serdanya va fer punt i final a un periple d’equip per any retornant a l’equip que més l’ha gaudit, el Llagostera. Des de l’any 2018 que Moratalla només vesteix la samarreta blaugrana, club amb el que ha continuat conreant èxits com un altre ascens a Segona B, ser finalista de la Copa Catalunya, plantar-li cara a l’Espanyol a la Copa del Rei o la consecució de la Copa Federació.