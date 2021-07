Mica en mica el Bisbal Bàsquet està confeccionant la plantilla per un altre any a una Lliga EBA que comptarà amb tres equips gironins (els empordanesos, el Basquet Girona B i el CB Quart). Ahir el club de la Bisbal d’Empordà va anunciar la renovació d’un Xevi Torrent que aporta «experiència, màgia i espectacle per posar dempeus el Pavelló Vell». El base que es va unir al club la temporada passada provinent del CB Vic va jugar un total de 12 enfrontaments on va signar una mitjana de 14,3 punts per partit amb uns percentatges de tir propers al 40%. Amb Torrent renovat, el Bisbas Bàsquet s’assegura la continuïtat d’un altre jugador en una plantilla que ja disposa de Xavi Montalat, Àxel Poch, Marc Mateu, Joan Òdena, Guillem Planas i té a Cesc Senpau com a entrenador.

Borja Ramon i Sergi Canet continuaran una temporada més vestint la samarreta del Palafrugell. Ramon, un dels jugadors que fa més anys que és a l’equip, renovarà per aquesta temporada 21/22 pel que viurà el seu quart curs al club empordanès. El gironí va incorporar-se l’estiu del 2018, any en el qual es va assolir el triplet a l’OK Plata amb la Copa de la Princesa, el campionat de Lliga i el conseqüent ascens a l’OK Lliga. Pel que fa Canet, amb aquesta renovació viurà el seu tercer any consecutiu després d’aterrr a Palafrugell el 2019. Amb el 99 a l’esquena, en el darrer curs es va convertir en una peça indiscutible en els esquemes de Xavier Garcia Balda i va tancar l’any com a màxim golejador de l’equip amb un total de 29 gols, superant de llarg la xifra dels 9 del primer curs.