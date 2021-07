El belga Dylan Teuns s’emportarà la glòria per imposar-se ahir a La Planche des Belles Filles. Va aixecar els braços tot creuant el primer la línia de meta. Però el nom propi de la vuitena etapa del Tour va ser el de l’eslovè Tadej Pogacar. Va atacar a la resta de favorits a la victòria final, destrossant-los a cada embestida, per convertir-se en el nou mallot groc. Això tot just ahir, en la primera aventura als Alps.

Teuns, que formava part de l’escapada del dia, va aconseguir sobreviure a l’empenta d’un Pogacar que va atacar a 33 quilòmetres de la meta, amb encara dos ports per davant. Se’n va sortir perquè mica en mica va anar deixant enrere a tots i cadascun dels seus rivals, mentre la pluja no deixava de caure. Segon d’etapa va ser l’espanyol Jon Izaguirre per davant de Pogacar qui va donar un cop que pot ser definitiu a la general quan encara al Tour li queden dues setmanes més.

L’eslovè, de 22 anys i guanyador de la passada edició, va atacar a la pujada al Col de Romme i només l’equatorià Richard Carapaz el va poder seguir en un primer moment, tot i que el ritme del ciclista de l’UAE era massa elevat i es va acabar distanciant. Pogavar va anar deixant enrere a tots els supervivents de l’escapada fins que al cim del Colombiere, només Teuns li quedava per davant. Va superar en més de 3 minuts el grup de Carapaz, amb Enric Mas, Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard i Wout van Aert, qui s’enfila al segon lloc de la general. Tercer és ara Alexei Lutsenko, a més de 4 minuts i mig de diferència. De la seva banda, el fins ahir líder, el neerlandès Mathieu van der Poel, no va poder seguir el ritme dels millors en els ports del Alps i va cedir molt de temps. El mateix que d’altres favorits com l’eslovè Primoz Roglic, segon l’any passat, i el britànic Geraint Thomas.