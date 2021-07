Max Verstappen va signar ahir la setena «pole» de la seva carrera, la quarta de la temporada, al cobrir els 4.318 metres del traçat d’Spielberg en un minut, tres segons i 720 mil·lèsimes, només 48 menys que l’anglès Lando Norris. El mexicà Sergio Pérez, va ser tercer a 270 mil·lèsimes i sortirà des de la segona fila al costat de l’anglès Lewis Hamilton, quart, a gairebé tres dècimes de el neerlandès. L’altre Mercedes, el del finès Valtteri Bottas, sortirà cinquè en un Gran Premi d’Àustria que se celebrarà avui.

El japonès Yuki Tsunoda arrencarà setè, després d’acabar la sessió de qualificació just davant de l’alemany Sebastian Vettel, vuitè en la cronometrada principal però que serà sancionat per bloquejar perillosament i arruïnar-la seva volta bona a l’espanyol Fernando Alonso durant la Q2. L’anglès George Russell va signar una grandíssima actuació a l’acabar novè amb el seu Williams, un lloc per davant de l’canadenc Lance Stroll. Pel que fa els espanyols Carlos Sainz i Fernando Alonso, cap dels fos es va classificar per la Q3 i sortiran onzè i catorzè respectivament.