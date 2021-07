Acabada una de les millors temporades de la seva història, el Llagostera va anunciar baixes en el seu cos tècnic. Amb el pas dels dies i minvada l’eufòria que va suposar el salt a la nova Primera RFEF, el club s’ha posat la granota de treball. La secretaria tècnica ha anat anunciant fitxatges i renovacions de jugadors, mentre que ahir es va fer oficial l’organigrama de l’staff que encapçala Oriol Alsina. Les novetats són les de Carlos Sánchez i Miquel Carreras, com a segon entrenador i fisioterapeuta, respectivament. Totes les posicions, des de l’entrenador fins el cap de premsa, van ser anunciades excepte tres. La de l’assistent tècnic, el preparador físic i l’entrenador de porters.

Un d’aquests buits l’ocuparà un vell conegut com ho és Albert Jorquera. El de Bescanó abandona el FC Santa Coloma andorrà per tancar la seva primera aventura com a entrenador i retornar així al club presidit per Isabel Tarragó. Ho farà com a assistent tècnic set anys després de ser l’entrenador de porters de l’entitat. Aquell any va ser el primer dels dos cursos de l’equip blaugrana a la Segona Divisió A i l’únic de Jorquera al capdavant de la preparació de porters. L’any següent iniciaria una etapa de tres temporades al Barça on sempre va desenvolupar les tasques de segon entrenador Gabri (ex de l’Olot) al Juvenil A blaugrana. Amb els barcelonins no va arribar a acabar la tercera temporada ja que a Gabri, amb qui formava tàndem a la banqueta, se li va oferir l’oportunitat d’entrenar al FC Sion de la Primera Divisió de Suïssa.

L’aventura per terres helvètiques de Gabri i Jorquera no va acabar de sortir gaire bé i només tres mesos i mig després van ser acomiadats degut als mals resultats. Deu mesos en blanc van estar tots dos abans de firmar amb l’Andorra que presideix Gerard Piqué, on van poder acabar la temporada 2018-2019 però no pas la 2019-2020 degut, com a Suïssa, a que els resultats no eren favorables. Dos mesos després de ser cessats, Jorquera va decidir empendre l’aventura en solitari amb el FC Santa Coloma amb qui va acabar contracte el 30 de juny.