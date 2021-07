Continua l’operació sortida al Camp Nou i el Barcelona no fa altra cosa que obrir la porta per alliberar massa salarial. Ahir, el club blaugrana va fer oficial l’acord amb el Wolverhampton anglès, on hi jugarà cedit el davanter Francisco Trincao aquesta propera temporada, fins al 30 de juny del 2022.

Els Wolves es faran càrrec de la totalitat de la fitxa del futbolista i es reserven una opció de compra que s’eleva fins els 30 milions d’euros i que no és obligatòria. Ara bé, en cas que no s’executi, el conjunt anglès haurà d’indemnitzar el Barça amb 6 milions d’euros. Trincao, de només 20 anys, va arribar ara fa un any al Camp Nou procedent de l’Sporting de Braga a canvi de 30 milions d’euros. En la seva primera temporada en clau blaugrana, l’atacant va disputar un total de 43 partits, va fer tres gols i va servir dues assistències. Té contracte fins el 30 de juny del 2025.

Més sortides

La de Trincao, però, no serà l’última baixa d’una plantilla que es va aprimant a mesura que passen els dies. El Barça, veient que ha de fer front a una situació econòmica més que delicada, ha ofert la carta de llibertat al defensa Samuel Umtiti i també al migcampista Miralem Pjanic. Cap dels dos jugadors entren en els plans de Ronald Koeman i la seva marxa ajudaria a rebaixar la massa salarial de l’equip, l’objectiu prioritari per poder inscriure Leo Messi, ara mateix sense equip després que el passat 30 de juny se li acabés el contracte. El club treballa en aquesta direcció i té molt clar que a tots aquells futbolistes que no acceptin marxar lliures se’ls rescindirà el contracte, com ha passat fa poc amb Matheus Fernandes.

El Barça ja ha traspassat Jean Claire Todibo al Niça a canvi de 8,5 milions d’euros i 7 més en variables. També ha mrxat Konrad de la Fuente a l’Olympique de Marsella per 3 milions d’euros i Trincao ha marxat cedit als Wolves, el que permetrà estalviar-se la seva fitxa. A més, avui està previst que es tanqui la venda del defensa Junior Firpo al Leeds anglès. El traspàs rondarà els 15 milions d’euros. El lateral signarà per les quatre properes temporades amb un sou notablement superior a l’actual després d’un pas força discret pel Camp Nou. En els propers dies no es descarten més baixes.