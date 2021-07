El Melilla va anunciar ahir el fitxatge de l’exporter de l’Olot Pol Ballesté per una temporada amb possibilitat d’una altra. La seva incorporació significa fer un salt de categoria ja que amb els olotins hauria disputat la Tercera RFEF i no la Segona RFEF com ho farà amb l’equip de la ciutat autònoma. Amb això, Ballesté tanca una etapa de dos anys com a olotí en la qual va disputar 27 partits la primera temporada i va encaixar 18 gols; i 24 la darrera rebent 29 dianes.

El Reial Madrid comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. L’equip torna a la feina a la Ciutat Esportiva de Valdebebas 44 dies després d’acabar l’últim curs. La planificació prevista per avui és que els jugadors passin al matí els pertinents reconeixements mèdics i a la tarda realitzin el primer entrenament. L’italià Carlo Ancelotti encara la seva segona etapa al capdavant del conjunt blanc amb només 13 jugadors del primer equip, 16 absències i 10 joves del planter.