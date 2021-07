«Nosaltres en cap moment hem tingut dubtes», va advertir Mikel Oyarzabal, atacant de la selecció espanyola, el golejador decisiu en la tanda de penals per fer avançar l’equip a les semifinals de l’Eurocopa 2020. El mateix que avisava, ahir, que Espanya no és «menys que Itàlia» insistint en la «confiança» que té l’equip.

«Serà un partit molt complicat. Itàlia ha demostrat el nivell que té i arriba en un gran moment, però nosaltres també. Ens hem de centrar en nosaltres. Si fem les coses bé, si estem encertats nosaltres, tenim més probabilitats de guanyar , a part d’ells, que són una selecció de molt nivell. El més important és pensar en nosaltres mateixos», deia en una roda de premsa a la Ciutat del Futbol a Las Rozas.

«Hem de jugar igual, com ho hem fet fins ara. Hem fet grans partits donant una molt bona imatge. I seguir confiant en nosaltres mateixos, que segur que va bé», va valorar Oyarzabal, qui advertia també dels perills del proper rival: «És una selecció de molt nivell, amb jugadors d’alt rendiment i en grans equips, però nosaltres no som menys. Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos, creure que podem fer un gran partit tinguem a qui tinguem davant. Confiança plena en nosaltres mateixos, en el que fem i en la idea que tenim».

I afegia: «Des del primer dia que vam arribar, nosaltres teníem confiança que el grup que estàvem aquí era sòlid, unit, amb nivell. Crèiem que faríem un gran paper en aquesta Eurocopa i així ho hem demostrat. Dels comentaris de fora cadascú veurà què és el que pensa, però nosaltres en cap moment hem tingut dubtes, en tot moment hem confiat en nosaltres», expressava.

Davant les crítiques de la joventut i possible inexperiència, Oyarzabal explicava que «hi ha moments que les coses han de canviar de mica en mica. És lògic que es trobi a faltar gent que ha donat moltíssim a la selecció i han demostrat el nivell que tenen. Però hi ha un canvi generacional. Hi ha jugadors que es fan grans i en l’esport hi ha moments en els quals has de parar». Corroborava, a més, que sempre que ha anat a la selecció, sigui a la categoria que sigui, ha vist un «nivell molt alt» en els seus futbolistes. «Aquesta selecció, tot i que hi ha molta gent jove, també té nivell per enfrontar-se a qui sigui i per mostrar un nivell molt alt en qualsevol moment», va rematar.