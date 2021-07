L’equip 3x3 del Bàsquet Girona es va proclamar ahir campió del torneig «Frescaty Tour» d’aquesta modalitat de bàsquet disputat a la ciutat francesa de Metz. El conjunt conformat per Javi Vega, Sergi Pino, Nacho Martín i Edgar San Epifanio es va desfer a la final del Lowkey Squad per 21 a 17, i així tanca una cap de setmana per terres franceses de manera rodona.

Dissabte, un mes després del debut de l’equip a Badalona en el primer torneig del circuit català, l’equip 3x3 del Bàsquet Girona es va tornar a vestir de curt per participar al «Frescaty Tour» de Metz. En format de fase de grups i d’eliminatòries, la cita està inclosa en l’«European Tour» de la FIBA. En un grup de tres equips, els gironins van quedar enquadrats amb el Passé Decisiv i el Swish Brussels als qui van vèncer i no van donar cap mena d’oportunitat. A quarts, on van arribar com a primers de grup, van eliminar l’Africant Team (21-12); a semifinals el Team Antwerp (15-12) i a la gran final es van imposar al Lowkey Squad (21-17).