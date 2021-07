La migcampista internacional espanyola Vicky Losada, que ha militat les últimes temporades al Barça, ha signat pel Manchester City per dues campanyes, segons ha confirmat el club anglès.

Nascuda a Terrassa fa 30 anys, ha militat a l'Espanyol, el Western Nova York Flaix, l'Arsenal i en diverses etapes al Barça, l'última des de 2016.

64 vegades internacional absoluta (13 gols), ha aconseguit cinc títols de lliga i quatre de copa amb el conjunt blaugrana, amb el qual la passada campanya va guanyar el triplet Lliga-Copa-Lliga de Campions, així com amb l'Arsenal també el torneig del KO.

"Estic molt emocionada per començar la pròxima temporada i per unir-me a un dels millors clubs del món. Estic molt contenta de tornar a Anglaterra. Mai he perdut la meva ambició de guanyar trofeus i de continuar aprenent cada dia", ha dit als mitjans del City.

Losada, que creu que la seva experiència li ha aportat "capacitat de lideratge, qualitat tècnica i competitivitat", ha agraït al club anglès que hagi cregut en ella i va confiar que vagi a ser una etapa molt positiva.

"Aquest fitxatge pel City és el millor que em podia passar. Tant de bo puguem tenir uns bons anys al davant", ha dit la internacional espanyola, que lluirà el dorsal '17' i ha admès que quan va rebre l'oferta no va tenir cap dubte perquè sabia que "era el moment de deixar el Barça i tancar aquest capítol" de la seva carrera.

Gareth Taylor, entrenador del City, ha manifestat que està "encantat" de poder comptar amb "una jugadora que ha gaudit d'un increïble nivell al llarg de la seva carrera", l'"experiència en situacions de la qual d'alta pressió també serà molt important per a l'equip en el seu conjunt", ja que l'objectiu "és aconseguir més trofeus en un futur pròxim.

El director general del club anglès, Gavin Makel, ha asseverat que "Vicky és una internacional molt consolidada i condecorada que afegirà una gran experiència i qualitat a un grup de jugadores que ja és important".