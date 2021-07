Si la setmana passada era el letó Kaspars Vecvagars l'encarregat d'iniciar el capítol de fitxatges, avui li ha tocat a Pol Molins convertir-se en la segona cara nova del Bàsquet Girona per aquesta nova aventura a la LEB Or. El maresmenc, nascut el 1999, és un base que prové del CB Zamora, de la LEB Plata.

Amb 1,96 metres d'alçada, es va forjar a la base del Club Joventut de Badalona, abans de jugar ja com a sènior a la Lliga EBA de la mà de l'Arenys Bàsquet. Un curs més tard, ja formant part del Club Ourense Baloncesto de LEB Or, va tenir la mala fortuna de patir una lesió que el va apartar de les pistes. Els dos últims anys ha competit a Plata amb el Prat i el Zamora.

"Estic molt content de l'oportunitat i agraït al Girona. No m'ho vaig pensar dues vegades quan m'ho van proposar, és una gran oportunitat per seguir creixent com a jugador. El projecte és il·lusionant, per l'estructura del club i l'afició, ingredients que no trobes a tot arreu", assegura Molins, qui vol "aprendre" dels jugadors "més experimentats". Al mateix temps, té clar que el seu objectiu és el "'d'ajudar en tot el que sigui necessari perquè l'equip assoleixi els seus objectius".