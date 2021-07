«Talent pur, espectacle i garantia d’èxit per fer vibrar l’afició del Pavelló Vell». Amb aquest crit, el Sol Gironès Bisbal Basket va fer oficial ahir la continuïtat d’Èric Jiménez, que «seguirà afusellant» les cistelles de la Lliga EBA, tal com va vendre el club gironí a les seves xarxes socials. La notícia de la renovació de Jiménez per un curs més era molt esperada, després d’haver-se convertit en un dels jugadors més estimats del vestidor.