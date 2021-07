Èric Vilanova torna al Municipal en plena maduresa futbolística. El migcampista, que ahir va ser presentat, ja havia disputat minuts amb el primer equip de l’Olot durant la temporada de l’últim ascens del club a Segona B. Reconeixia que en aquell curs no va gaudir dels minuts que esperava, però el rol de protagonista que ha gaudit tant en la Pobla de Mafumet com en el Peralada l’ha ajudat a créixer. Amb els primers va ser el capità i una de les peces clau del vestidor, i amb els xampanyers ha jugat tots els partits que ha estat disponible. Vilanova sap que a Olot serà una de les peces claus d’un vestidor que ha d’estar preparat per lluitar per l’ascens a Segona RFEF. A la banqueta, l’olotí es trobarà amb Albert Carbó, el seu entrenador aquests últims dos anys. Segons ell, un valor afegit perquè sap què li demanarà l’entrenador.

A falta de tres setmanes per l’inici de la pretemporada, la secretaria tècnica de l’Olot continua preparant la plantilla. Es preveu que en les properes hores el club faci oficial la incorporació d’un altre jugador, i que en les properes setmanes les incorporacions siguin continuades. De moment, al fitxatge d’Èric s’hi suma la renovació de Blázquez i de Batalla i la incorporació d’un altre jove olotí, Moha Abouhaf, que ahir mateix el club va fer oficial. El mitjapunta de 22 anys va jugar la temporada passada al Banyoles de Tercera Divisió on va marcar tres gols. Igual que Vilanova, també serà la seva segona etapa al club volcànic, ja que va passar pel seu futbol base i havia jugat al filial, el Sant Jaume de Llierca, abans d’anar al Pla de l’Estany. Es preveu que en les properes hores l’Olot pugui fer oficial la incorporació d’un altre jugador.

En l’apartat de sortides, ahir els dos pivots defensius de la temporada passada es van acomiadar de l’entitat. Roger Barnils s’incorpora al CD Eivissa de Raúl Garrido; per altra banda, Albert Vivancos va fer oficial el seu fitxatge per el Reial Unió d’Irún de la Primera RFEF. El club també ha de resoldre la situació d’alguns jugadors com ara Jordi Masó, Eloi Amagat o Jordi Xumetra entre altres.