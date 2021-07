Alguns equips que competiran a la nova Primera RFEF han optat per renovar el bloc de la plantilla que tenien la passada temporada a la Segona Divisió B per no malgastar diners en fitxatges. No és aquesta la fórmula que ha decidit utilitzar el Llagostera. El club blaugrana s’està movent i no pas poc en aquest mercat d’estiu. La setmana passada va tancar fins a quatre operacions i ahir va arribar la cinquena cara nova, tot esperant que en siguin més ben aviat. L’últim en signar és l’extrem dret Álvaro García, que prové del Laredo càntabre. Amb només 21 anys, s’ha convertit en una peça indiscutible d’un equip que va tancar la darrera temporada en setena posició amb 24 punts del subgrup 2A de Segona B.

Notable actuació la del futbolista, que va participar en 19 partits marcant cinc gols i donant una assistència. Després d’una bona fase regular, la balança es va desequilibrar en el segon tram del curs i el Laredo va ser l’últim del subgrup 2D. En aquest tram, García es va vestir de curt cinc ocasions però no va aportar amb gols ni assistències. També va participar en tres duels més. Els dos de la promoció d’ascens a la Segona RFEF contra el Tropezón i la Gimnástica de Torrelavega; i un tercer a la Copa del Rei amb l’Alcoià. Abans de signar pel Laredo, va formar part del planter del Racing de Santander i va vestir les samarretes del Tropezón i el Colindres.

Royo serà el següent

El mercat no s’atura i el club blaugrana ja fa temps que va engegar la maquinària per buscar un jugador que pugui fer les tasques de lateral esquerre. Les baixes de Diego, Bigas i Maynau així ho han obligat. Sembla que el Llagostera se n’ha sortit i per ocupar aquesta posició confiarà en Manel Royo. El futbolista, de 27 anys i natural d’Alcanar, serà la propera incorporació. Prové de l’Ebro, on hi va jugar 22 partits aquesta última temporada. Forjat al planter del Roda i del Vilar-eal, també va formar part de la Nike Academy anglesa, el Conquense, el Barakaldo, els filials del Valladolid i l’Espanyol i també del Teplice de la República Txeca.

A l’espera de Jorquera

El bescanoní es reincorporarà al cos tècnic del Llagostera set anys després de fer-ho com a entrenador de porters. Actualment és l’entrenador del FC Santa Coloma, equip que es troba a Gibraltar per jugar les eliminatòries prèvies de la nova Conference League contra el Mons Calpe. Es preveu que Jorquera s’uneixi després del 15 de juliol, que és quan es disputarà la tornada.