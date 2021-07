El Bàsquet Girona participarà per segona temporada consecutiva a la lliga LEB Or, una competició que comptava en un primer moment amb 19 equips i que repetia el format del darrer curs, dividint-se en dos grups. Això finalment no serà així perquè el Reial Múrcia, un dels clàssics del bàsquet estatal, ha renunciat a la seva plaça.

Tot i que en un primer s'hi havia inscrit presentant així mateix la documentació pertinent, l'entitat ha vist que arrossega problemes econòmics importants i no podrà comptar amb un finançament suficient com per solucionar-los. D'aquesta manera, ha optat per renunciar i la seva plaça no l'ocuparà cap altre club.

Això vol dir que la LEB Or 21/22, per tant, passarà a tenir 18 equips. Això fa que el seu format canviï. Ja no es dividirà en dos grups, sinó que recuperarà el seu pla de competició habitual. Serà una única lliga en la qual tots els equips s'enfrontaran entre ells a dues voltes.