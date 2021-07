El Corredor Mató Palafrugell va anunciar el seu primer reforç per a la nova temporada, amb opció a un curs més: Romà Bancells aportarà experiència i qualitat al conjunt dirigit per Xevi Garcia, que jugarà a l’OK Lliga, la màxima categoria de l’hoquei estatal, per tercer any consecutiu. Des del club asseguren que el nou projecte és «il·lusionant i motivador». Amb fitxatges com Bancells, no n’hi ha per menys.