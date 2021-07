Sergi Baguer torna a la banqueta de casa, torna a entrenar a la Unió Esportiva Sarrià. Aquest cop, al Primera Catalana Sènior Masculí, després d’haver tancat la seva etapa al Banyoles. Agafarà el relleu de Jordi Ramos, el tècnic que assumirà la banqueta del femení. L’aposta del club implica fer un pas endavant i potenciar el vessant formatiu de l’entitat, un recurs que la UE Sarrià sempre ha explotat a favor seu. L’equip de Primera Catalana ha de ser el pas previ al primer equip i els jugadors han de tenir aspiracions a consolidar-se a l’elit de l’handbol. Aquí és on agafa forma el fitxatge de Sergi Baguer, que destaca per la seva mirada cap al planter. Reconegut per la seva gran feina en categories formatives, especialment a la selecció catalana infantil, l’entrenador, que viu a Sarrià, és la persona idònia per afrontar l’ambiciós projecte fixat per un club que continua creixent i treballa de valent per ser considerat un club de referència.