El primer dia a Primera Divisió de l’Espanyol va portar feina: les proves PCR practicades a la plantilla en el retorn a l’activitat van confirmar tres casos positius de covid. Cap d’ells presenta símptomes i els tres futbolistes, la identitat dels quals no ha sigut desvetllada, van ser aïllats immediatament seguint els protocols sanitaris marcats pel Club i les autoritats. L’Espanyol també va informar que un jugador de la primera plantilla va haver de repetir la prova perquè els resultats no eren concloents. Per la seva part, durant el seguit de proves també es van detectar tres casos més de positius de futbolistes del futbol base blanc-i-blau, que, com els jugadors de la primera plantilla de Vicente Moreno, no presenten símptomes. D’altra banda, l’Espanyol va anunciar un amistós el pròxim dia 21 de juliol a les 19 hores al Marbella Football Center. El seu rival serà la Unión Deportiva Las Palmas, de la Segona Divisió, una bona manera de començar el rodatge que ha de conduir l’Espanyol al començament de la Primera Divisió en el millor estat de forma possible.