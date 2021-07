Vicky Losada, excapitana del Barça amb qui aquest curs ha guanyat el triplet, ha signat pel Manchester City. «Quan era petita em fixava en com jugava Guardiola al pivot. Més endavant, Xavi i Iniesta. Les noies necessiten referències per somiar, és important tenir-ne. I nosaltres per fi ho som», va assegurar.