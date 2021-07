L'Handbol Bordils competirà aquesta temporada a Primera Nacional després d'estar-se'n vuit de consecutives a la Divisió d'Honor Plata, la segona màxima categoria estatal. L'equip aposta pel foc nou per afrontar aquesta experiència. No només a la banqueta, perquè el buit que ha deixat la marxa de Pau Campos, qui continua tot i així vinculat al club, l'ocuparà Lluis Ferrer, el fins ara segon entrenador. També a la plantilla. El club ha anunciat quatre baixes d'una sola tacada.

El porter David Mach i els jugadors David Masó, Esteve Ferrer i Pol Rodoreda no continuaran vestint la samarreta blanc-i-verda. A l'espera de si hi ha o no algun fitxatge, el que és ben segur és que un any més el Bordils apostarà per gent jove de la base, que tindrà molt de protagonisme al llarg d'aquesta temporada.