Només un dia després d’anunciar el fitxatge de Moha Abouhafs i de presentar Èric Vilanova, l’Olot ha fet públic aquest migdia la que de moment és la tercera incorporació per a la temporada 21/22. Es tracta de David Bigas. El defensa empordanès, de 27 anys, torna així a un dels equips que formen part del seu currículum. A l’Olot hi va arribar el gener del 2016 i durant dos cursos i mig va competir a Segona B i Tercera. Té fins i tot experiència a la Segona A, categoria que va tastar amb el Girona la temporada 2014/2015. Prové del Llagostera, d’on arriba lliure. «Tinc ganes tornar aquest club centenari on es mereix», declara el jugador.