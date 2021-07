Guerra oberta entre Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, i Javier Tebas, el president de LaLliga. L’intercanvi de dards enverinats entre tots dos es manté ben calent. Les xarxes socials bullen amb els comentaris d’un i altre. Tebas, aprofitant una resposta de Guardiola, escrivia un fil a Twitter detallant amb pèls i senyals la comparativa entre el futbol espanyol i l’anglès, fent referència al que va dir fa pocs dies el de Santpedor. Tebas hi afegia gràfics tot redactant que «els nostres clubs porten set anys amb beneficis» i és aquí on atacava, directament, el City Football Group. El propietari del Manchester City, però també d’altres equips com per exemple el Girona. «T’hauries de preocupar més del Grup City, que acumula milers de milions de pèrdues durant les últimes temporades. No són inversors, són destructors de diners que creen inflació. Hauries guanyat tants títols sense dopatge econòmic?».

L’inici de tot plegat arribava la setmana passada quan Guardiola, en una entrevista a TV3, parlava sobre la gestió de LaLliga i criticava obertament la gestió de Javier Tebas: «Que n’aprengui de la Premier, perquè en sap més que ningú i entra a casa dels altres». Va trigar ben poques hores el líder de la patronal del futbol espanyol en publicar un tuit com a resposta. «Pep, de la Premier n’aprenc tots els dies. Fora bo que t’ensenyessin una mica de macroeconomia del futbol, dels efectes dels clubs-estat en la inflació dels salaris, de la demografia, de la penetració de la televisió de pagament, de la Xina... i de l’absolució del TAS en tindrem notícies». Aquest va ser el punt de partida a una sèrie de tuits incendiaris entre tots dos. La majoria, en català.