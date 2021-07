Amb el públic de Wembley al seu favor, Anglaterra té avui una oportunitat d’or per atrapar la final de l’Eurocopa. Rep Dinamarca, un equip que semblava sentenciat a l’eliminació després d’un primer partit ben accidentat, però que s’ha guanyat a pols ser considerada l’autèntica sorpresa d’aquesta edició. Els de Gareth Southgate són favorits, sobretot després de superar amb facilitat Ucraïna als quarts de final i sense haver encaixat cap gol en tot el torneig. Tot i això els danesos, dirigits per Kasper Hjulmand, tenen molt a prop repetir la gesta del 1992, quan es van proclamar campions continentals quan ningú hi comptava. La ja coneguda absència de Christian Eriksen serà l’única baixa per a una selecció, Dinamarca, que sortirà amb tot a intentar donar la sorpresa.