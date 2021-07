Dos mesos enrere, en una entrevista en aquest mateix diari, l’entrenador del Bàsquet Girona, Carles Marco, parlava de «galimaties» quan se li preguntava per l’organització de la LEB Or. Deia així: «El format d’aquesta lliga... Jo quan l’explico a casa a un nen de deu anys o a la meva parella, al·lucinen. És que no ho entenen». Equips imparells, dos grups, diferents fases, resultats que s’arrosseguen... Un maldecap pels puristes; fins i tot pels propis protagonistes, que havien de barrinar una bona estona per entendre de què anava tot plegat. Això però, i de moment, s’ha acabat. La segona categoria estatal torna als orígens i recupera el seu format anterior. El menys complicat. Una lliga de 18, tots contra tots.

En un primer moment no havia de ser així, però els esdeveniments més recents han comportat canvis d’última hora. El Múrcia ha renunciat a la seva plaça. No repetirà experiència a LEB Or i així ho ha decidit per culpa dels problemes econòmics que arrossega. L’últim cap de setmana el club havia tirat endavant la inscripció de l’equip a la competició però se n’ha desdit. La impossibilitat de trobar patrocinadors prou importants com per afrontar una situació delicada n’ha sigut el detonant. Un Múrcia que va arribar a classificar-se pel play-off per pujar a la Lliga Endesa, forçant el tercer partit amb el Coviran Granada. El seu futur immediat és incert i els mitjans locals parlaven d’una possible inscripció a Plata. Sigui com sigui, el seu buit no l’ocuparà ningú. La Federació Espanyola de Bàsquet confirmava ahir tots els equips inscrits en les seves competicions federatives per a la temporada 21/22. N’hi ha 238 repartits en sis lligues, tres d’elles masculines i les altres tres restants, femenines. I en seran 18 els que dibuixaran la nova LEB Or.

Una divisió, la segona més important de l’estat, on hi tornarà a treure el cap el Bàsquet Girona, repetint experiència després de debutar-hi l’últim curs amb la permanència com a premi principal. Molt probablement, aquesta vegada Marco no ho veurà com un galimaties. S’han acabat els grups i subgrups. Els 18 equips competiran tots contra tots. Una lliga a dues voltes, amb anada i tornada. Una competició que fa molta patxoca, amb rivals d’entitat, històrics. És el cas del Movistar Estudiantes, un clàssic del bàsquet espanyol amb un grapat d’anys a l’ACB i subcampionats estatals i continentals en el seu currículum. Els gironins també s’hauran d’enfrontar al Juaristi, Gipuzkoa, Palència, Corunya, Prat, Càceres, Oviedo, Palma, Alacant, Almansa, Lleida, Castelló, Osca, Granada i Valladolid. Uns quants d’ells, amb experiència a la màxima categoria. D’altres, ja aquesta darrera temporada a LEB Or i rivals dels de Fontajau. I el format? Més fàcil que fa pocs mesos. Després d’una lliga regular de 36 jornades, el campió pujarà directament a la Lliga Endesa. Sense cap peatge. No serà l’únic que s’emportarà el premi gros. Del segon al novè disputaran un play-off. La primera ronda serà al millor de cinc partits i els guanyadors es classificaran directament per a la Final a Quatre. Aquesta se celebrarà en una seu encara per determinar i els seus duels seran a partit únic. El guanyador, també cap amunt. Per decidir el descens no caldrà ser enginyer. Els tres últims de la lliga regular baixaran a Plata. I per acabar, la Copa Princesa. La jugaran els dos millors equips un cop acabi la primera volta. El local, el més ben classificat.

Representació gironina

El Bàsquet Girona no és l’únic representant de la demarcació d’entre els 238 equips que competiran a les categories estatals aquesta propera temporada. Seguint el fil dels conjunts masculins, cal baixar fins la Lliga EBA perquè a Plata no n’hi ha cap. A la quarta divisió sí i en són tres. El CB Quart Germans Cruz, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Bàsquet Girona B. Aquest últim, assumint la plaça del CEB Girona. De representants femenins n’hi haurà dos, una vegada més. L’Spar Girona a la Lliga Femenina Endesa i el GEiEG Uni a la Lliga Femenina 2.