La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i la CUP contra el pla urbanístic que va aprovar l'Espai Barça, al voltant del Camp Nou. D'aquesta manera, el tribunal avala la modificació del Pla General Metropolità aprovada el maig del 2018 per l'Ajuntament i la Generalitat. Tant els veïns com els cupaires volien l'anul·lació del pla en considerar que va contra els interessos de la ciutat i afavoreix el FC Barcelona per permetre un augment de l'edificació i la transformació d'espais teòricament verds i d'equipaments esportius en espais pel club. A més, també al·legaven defectes de forma en la tramitació de la modificació urbanística.

La sentència obliga la CUP i la FAVB a pagar les costes processals, i es pot recórrer al Tribunal Suprem.

La CUP: "És una mala notícia"

En un comunicat, la CUP Barcelona ha lamentat la resolució del TSJC. ja que ha considerat que és una mala notícia sobretot pel veïnat de les Corts. Els cupaires consideren que l'Espai Barça "segueix sent un projecte especulatiu" i reiteren els greuges per al barri. "No podem acceptar un Espai Barça que pretén retallar més de 14.000 m2 destinats a equipaments esportius pel barri de les Corts i destinar-los a usos comercials i hotelers", asseguren.

Segons els anticapitalistes, el projecte no respon a les necessitats de mobilitat del barri i no replanteja la situació de "col·lapse" que asseguren es crea al seu entorn.

En el mateix comunicat, emplacen el govern municipal a fer autocrítica per posar "catifa vermella" als interessos privats. "Cap entitat, per més vinculada a la ciutat que estigui, pot beneficiar-se de privilegis urbanístics per especular i obtenir grans ingressos", remarquen.

Per altra banda, també es dirigeixen a la nova directiva blaugrana encapçalada per Joan Laporta i l'insten a replantejar-se el projecte per fer-lo "viable, inclusiu, respectuós i consensuat" amb el veïnat de les Corts.

La CUP estudiarà en els propers dies la possibilitat de recórrer o no la decisió a instàncies superiors.