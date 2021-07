Si dimarts es va necessitar una tanda de penals, ahir va ser el torn de la pròrroga. Així s’han decidit els dos finalistes de l’Eurocopa. Itàlia eliminava Espanya des dels onze metres i també un penal, en aquest cas força polèmic, va servir perquè Harry Kane, que va fallar en primera instància, marqués aprofitant el rebuig i classifqués Anglaterra, que jugarà així la primera final de la seva història en el màxim torneig de seleccions del continent. Serà diumenge vinent, de nou a Wembley, escenari de les dues semifinals.

Kane es va vestir d’heroi. La primera rematada des del punt de penal la va aturar Schmeichel, però la pilota va tornar als peus del davanter, que va afusellar el porter per marcar el 2-1 en l’últim minut de la primera part de la prórroga. El penal va ser molt protestat pels danesos a l’entendre que Sterling s’havia deixat caure dins l’àrea. Danny Makkelie, l’àrbitre neerlandès, va xiular en primera instància i en cap cas el VAR va entrar per posar-hi una mica d’emoció.

Culminava així la remuntada Anglaterra, que havia vist a la mitja hora com Dinamarca es posava per davant en el marcador. Mikkel Damsgaard, amb un excel·lent llançament de falta directa, va acabar amb la imbatibilitat del porter Pickfor, qui fins aleshores no havia encaixat cap gol en tot el campionat. Tot i el cop, els de Gareth Southgate van reaccionar a temps i aconseguien empatar uns minuts més tard, abans del descans. El central Simon Kjaer es va introduir la pilota a la seva pròpia porteria quan intentava evitar que una centrada de Bukayo Saka arribés a peus de Raheem Sterling, un dels noms propis de la nit.

Amb l’empat manant en el marcador, el segon temps no va canviar massa les coses i bona culpa d’això la van tenir els dos porters. Jordan Pickford va haver d’intervenir aturant un molt bon xut de Kasper Dolberg. Però molt més espectacular va ser la intervenció de Kasper Schmeichel, poc després, quan va fer una de les aturades del torneig per evitar el gol de Harry Maguire que ja es cantava a les graderies de l’estadi de Wembley. Ja al temps extra, el porter danès fins i tot va arribar a aturar el penal executat per Kane i es va refer a temps tot buscant el rebuig, però ja no va ser a temps d’evitar el 2-1, que seria definitiu.

Amb aquest resultat, l’Eurocopa 2020 ja té a tots dos finalistes definits. Anglaterra hi arriba per primera vegada i allà es trobarà amb Itàlia, més veterana perquè ja n’ha disputat tres encara que només ha guanyat un títol.