Punt i a part a l’Handbol Bordils. Després de vuit anys indelebles a la Divisió d’Honor Plata, el cop de realitat ha dut l’equip de nou a Primera Nacional. Allà hi començarà un nou viatge amb la tripulació renovada. També el capità de la nau. Pau Campos deia setmanes enrere que havia arribat el moment de fer una passa al costat i el seu lloc l’ocuparà Lluís Ferrer, al cos tècnic les últimes temporades. L’acompanyarà Gerard Farrarons, fins fa ben poc el tècnic del filial. El viatge donarà el seu tret de sortida el proper 9 d’agost, l’inici de la pretemporada. No hi haurà les mateixes cares d’aquest darrer curs. S’esperaven canvis i n’hi ha hagut. No pas pocs. Uns quants i de renom.

El club explicava que David Masó, Esteve Ferrer, Pol Rodoreda i el porter David Mach no continuaran vestint la blanc-i-verda. S’acaba l’etapa de tots quatre al Bordils, on hi han viscut tota mena d’experiències. Baixes importants, per la seva transcendència dins i fora de la pista, però potser la més significativa és la de Masó. El de Fornells és l’únic que ha viscut totes i cadascuna de les vuit temporades a Plata. Va arribar al club en etapa juvenil i va formar part de la plantilla que va aconseguir un més que meritori tercer lloc en l’estatal, amb Pau Campos d’entrenador. El seu salt al primer equip va coincidir amb l’aterratge a la segona màxima categoria. Ara, amb 32 anys, ha decidit aparcar l’handbol per poder dedicar més temps a vida familiar i laboral. «Ja feia un parell de cursos que m’ho estava plantejant. Els primers anys a Plata van ser una passada, perquè tot era nou. Però a mesura que ha anat passant el temps tot ha costat més. Va néixer la meva filla, havia de treballar o marxar a entrenador a l’hora de sopar... L’handbol sempre m’ha compensat i m’ha enganxat, però al final he decidit fer un cop de cap», s’explica. El seu adeu i al dels seus companys (pot ser que hi hagi fins i tot alguna baixa més) no ha de ser, però, el final d’un Bordils que té corda per estona. Així ho pensa Masó. «Hi ha una nova generació que puja amb molta força. Considero que jo ja he jugat molts minuts i que ara ha arribat el moment que els tinguin d’altres més joves». Hi fica encara més cullerada: «La gent que ve per baix és boníssima. Segur que ajudaran a deixar l’equip a la part alta. Pujar és súper complicat, més que mantenir-se a Plata. Però estaran allà. Trobo que hi ha fusta per molts anys. Només cal veure els més menuts, com creix la gent de la base». Perquè aquesta serà la recepta. El club, totalment amateur, estén els seus tentacles tot intentant convèncer algun jugador perquè reforci la plantilla però la idea, i alhora l’objectiu, és que l’equip estigui fet amb gent de la casa. No hi serà Masó, de Fornells però qui se sent ja part de Bordils. «Venia de fora i aquí hi ha un ambient diferent. Es viu d’una altra manera. La mainada ja creix respirant handbol».

Esteve Ferrer també va tastar el debut a Plata i s’hi ha estat un grapat de temporades, amb un parèntesi per jugar al Thuir del 2016 al 2018. David Mach, forjat a la base, va pujar del filial i fa dos anys que havia fet seva la porteria, sobretot després de la marxa de Jordi González al Barça. Amb Pol Rodoreda passa tres quarts del mateix. També ve de baix. Com molts dels jugadors que ben aviat treuran el cap pel Blanc-i-Verd.