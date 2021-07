Novak Djokovic va aconseguir la seva quarta victòria sense cedir ni un sol set per classificar-se a les semifinals de Wimbledon per desena vegada a la seva carrera, després de guanyar l’hongarès Marton Fucsovics per 6-3, 6-4 i 6-4. El de Belgrad no entrega un parcial des del seu debut a la primera ronda i encadena quatre partits impecables, augmentant cada cop més el seu nivell i deixant fixada la seva superioritat a la gespa de l’All England Club. El seu rival a semifinals serà Shapovalov, que va derrotar Khachanov en cinc sets (6-4, 3-6, 5-7, 6-1 i 6-4). D’altra banda, Roger Federer va ser eliminat davant Hurkacz, que ja havia tombat Medvedev. El suís va perdre clarament per 3-6, 6-7 i 0-6 i es va acomiadar de Wimbledon per la porta gran, perquè tot i la derrota el seu retorn ha provocat una gran alegria a tots els aficionats del tenis.