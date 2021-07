Ha posat el fil a l’agulla el Garatge Plana Girona, que continua perfilant la plantilla del sènior d’OK Lliga comandat una temporada més per la dupla formada per Marc Comalat i Ramon Benito. Si dimarts s’obria el capítol de fitxatges amb l’arribada de Gerard Rovira, procedent del Voltregà, ahir s’afexia una altra cara nova al projecte. Es tracta del reusenc Marc Vázquez, de 26 anys i amb experiència a la categoria i també a l’estranger.

Forjat a la base del Reus Deportiu, on hi va entrar de ben menut i va abandonar el club als 20 anys, també ha defensat l’escult del Vilafranca a la màxima categoria estatal. El 2018 se’n va anar al Sandrigo italià, on hi ha estat els tres últims anys. El darrer curs ha aconseguit 17 gols. Es defineix com un jugador «polivalent» que hi posa moltes «ganes» i «sacrifici». Explicava que li havia sigut «fàcil» acceptar la proposta del Girona i creu que «s’està fent un equip molt competitiu». El capítol d’altes el completen Vázquez i Rovira, mentre que s’ha renovat el contracte de Gerard Pujol, Àlex Grau i el porter Jaume Llaverola. S’han anunciat les baixes de Pau Palacín, Xevi Gurri, David Gelmà i Humberto Mendes, mentre que Marçal Coll ha sortit cedit.