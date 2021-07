Laura Antoja continuarà, per segon curs consecutiu, a l'Spar Girona, després que el club gironí anunciés la seva renovació per aquesta temporada. Antoja, assistent d'Alfred Julbe i que va arribar a Fontajau el passat mes de desembre, ha declarat que «estic molt contenta per haver renovat, de continuar a la banqueta de l'Uni i de seguir aportant tot allò que crec que pot ajudar».